Care sunt unitatile de invatamant din municipiu unde ajunge Programul "Masa calda"

Programul "Masa calda in scoli" va fi reluat in municipiul Arad incepind cu data de 5 decembrie 2022. Aproape 1.600 de elevi aradeni, din invatamantul de stat, vor beneficia zilnic de o masa calda, sau dupa caz de un pachet alimentar.Proiectul de hotarare privind acordarea suportului alimentar elevilor aradeni a fost aprobata in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Municipal Arad de astazi.In mai putin de doua saptamani, prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale "Ilarion Felea" ... citeste toata stirea