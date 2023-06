Cargo Berlin -Timisoara, la final. Cand am putea revedea spectacolul imersiv, in oras?Spectacolul de teatru Cargo Berlin -Timisoara a ajuns la final, iar majoritatea reprezentatiilors-au jucat cu casa inchisa, bilete fiind epuizate rapid, cu mult timp inainte de fiecarereprezentatie. In total, in orasul de pe Bega s-au jucat 21 de reprezentatii, in lunile martie,aprilie si mai, iar piesa de teatru s-a bucurat de un succes urias in randul timisorenilor careau acceptat provocarea de a pasi ... citeste toata stirea