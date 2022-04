Carmen Satran, sansa de a demonstra tuturor ca s-a indreptat

ARAD. Carmen Satran, condamnata la 19 ani si 8 luni de inchisoare, in 2009, alaturi de iubitul sa de la acea vreme, pentru uciderea unui barbat, a fost eliberata din inchisoare la mijlocul lunii martie a acestui an, dupa ce Judecatoria Gherla a admis cererea de eliberare conditionata a tinerei. In "pledoaria" pentru eliberarea clientei sale, potrivit rejust.ro, avocatul lui Carmen a sustinut ca "de-a lungul timpului, detinuta a avut un comportament ireprosabil, a pastrat in permanenta legatura ... citeste toata stirea