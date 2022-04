Carnea de miel, la preturi record in Arad

ARAD.Vom avea cele mai scumpe sarbatori pascale din ultimele decenii. Preturile la alimente au crescut constant in ultimele saptamani, probabil influentate de razboiul din Ucraina, iar asta se vede in pietele si magazinele din Arad. Cu nici trei saptamani inainte de Pastele Ortodox, in halele din Piata Catedralei si Piata "Mihai Viteazul" a aparut carnea de miel, care costa insa mai mult ca niciodata. Un singur comerciant cerea, marti, 40 de lei pe carcasa, in timp ce restul solicitau 45 de ... citeste toata stirea