In fiecare an, in data de 23 Aprilie, este sarbatorita Ziua Internationala a cartii si a drepturilor de autor. Cu aceasta ocazie, Consulatul General al Romaniei la Gyula, in parteneriat cu Asociatia "Urmasii Marii Uniri" din Oradea, a marcat aceasta zi printr-o actiune de donare de carte romaneasca elevilor romani din Ungaria, care invata la scoli din jud. Bihorul Unguresc (Hajdu-Bihar).In ziua de 25 aprilie 2023, consulul general al Romaniei la Gyula, ES Florin Vasiloni, a participat la ... citeste toata stirea