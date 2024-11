Cascaval din lapte de vaca retras de pe piata din cauza contaminarii cu Listeria monocytogenes; in ce magazine din Arad a fost comercializat

Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Carrefour a anuntat retragerea de pe piata a unui sortiment de cascaval produs din lapte de vaca, produs sub brandul Carrefour Clasic. Cascavalul se vinde in pachete de 400 de grame si face parte din lotul nr. 200 BT246/18.07.2025, motivul retragerii constand in contaminarea cu Listeria monocytogenes."Se recomanda persoanelor care detin deja produse din lotul descris mai sus sa nu il consume ci sa il ... citește toată știrea