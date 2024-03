Casting Filon de Arad 2024

Anul acesta, in data de 4 aprilie, va avea loc la Arad, Castingul Judetean la a doua editie a proiectului Filon de Romania, pentru participarea tinerelor aradence la Faza Regionala si Nationala care are ca miza reprezentarea Romaniei la concursurile internationale: Miss Supranational 2025; Miss Intercontinental 2025; Top Model of the World 2025; The Miss Globe 2025; Miss Miss Tourism World 2025.Locatiei evenimentului este Sala Marii Uniri (Palatul Comitatului), Bulevardul Revolutiei nr 81 Arad, ... citește toată știrea