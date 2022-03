Cat plateste municipalitatea pentru fiecare gigacalorie consumata de aradeni

Unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal de miercuri vizeaza aprobarea pretului local al energiei termice in sistemul de transport si a subventiei acordate de municipalitate.Asta, in conditiile in care pretul stabilit in luna decembrie a fost de 697,66 lei/gigacalorie, fara TVA, ceea ce inseamna 534,17 lei - pret mediu de productie si 163,49 lei, pretul de transport. De asemenea, trebuie spus ca pretul de livrarea catre populatie a fost stabilit la 334,45 lei, ... citeste toata stirea