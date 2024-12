Cate acte de identitate au fost inmanate sambata si duminica, in perioada alegerilor

Potrivit reprezentantilor Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, in perioada alegerilor au fost inmanate sute de carti de identitate."Si in acest weekend, Serviciile de Evidenta a Persoanelor de pe raza judetului Arad au asigurat permanenta pentru punerea in legalitate cu acte de identitate a cetatenilor. Astfel, in aceasta perioada au fost inmanate un numar de 376 acte de identitate nivelul judetului Arad, respectiv: ... citește toată știrea