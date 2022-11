Cate proiecte finantate prin POR implementeaza Consiliul Judetean Arad

Judetul Arad are in implementare 46 de proiecte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu o valoare totala nerambursabila de 158,9 milioane euro. Media de implementare la nivelul Consiliului Judetean Arad este de 71%, mult peste media judetului Arad, care este de 54%!"Consiliul Judetean Arad implementeaza sapte proiecte prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu o valoare totala nerambursabila de 45 milioane de euro. Am modernizat, in total, 110 kilometri de drumuri ... citeste toata stirea