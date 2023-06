Continuam sa va aducem la cunostinta detalii despre ce s-a intamplat anul trecut in sanul clubului UTA. Acum, a venit randul sa aflati despre banii care i-a incasat clubul din transferuri si ticketing.Miculescu, number one!Nu multe ar fi de spus vizavi de banii din transferuri, deoarece aproape toti, adica 8.911.000 de lei au intrat in club din mutarea facuta cu David Miculescu. Acesta a fost vandut la FCSB cu 1.7 milioane de euro, in plus fiind doar vreo 82.000 de euro, cel mai probabil ... citeste toata stirea