Cati dintre juniori vor prinde lotul largit ?

Al doilea si cel din urma trial al tinerilor din Academia UTA si nu numai sustinut in fata lui Mircea Rednic a fost unul mai spectaculos ca cel dintai, incheiat 1-0 pentru "rosii", prin golul lui Andries.Fara Mercioiu si Purdescu (accidentati), dar cu trei noutati - fundasul Pape Arona Ndiaye (19 ani), si mijlocasii Ngalla Mbengue (20 de ani) si El Hadji Amadou Thiam (21 de ani) - cei imbracati in gri au revenit de la 0-2 si s-au impus cu 3-2 in fata albastrilor. Ramane de vazut cati dintre