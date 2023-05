Mai sunt cateva ore pana se da startul partidei de la Buzau (14), acolo unde UTA intalneste echipa local Gloria, in prima mansa a barajului de retrogradare/promovare in Superliga. Antrenorul UTA-ei, Mircea Rednic a vorbit despre acest prim joc, dar si despre multe altele."Toata lumea este pregatita, sunt lucruri bune, pozitive, mai ales ca baietii sia-u luat un salariu, plus ultima prima de joc. Prima noastra problema este sa rezolvam meciul de la Buzau, restul nu ma intereseaza. Daca suntem ... citeste toata stirea