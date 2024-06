Ce aliment neobisnuit mananca cel mai in batran veteran de razboi din lume, un roman de 111 ani

Cel mai batran roman a implinit, pe 28 mai, uluitoarea varsta de 111 ani. Provine din Galicea, Valcea, si este recordmen la mai multe categorii, dintre care una mondiala.Ilie Ciocan este totodata si cel mai in varsta balcanic, dar si cel mai batran veteran de razboi din lume, si tot la nivel mondial se afla in topul celor mai longevivi oameni de pe planeta, in viata, fiind pe locul 4, conform datelor Grupului de Cercetare in Gerontologie cu sediul in Los Angeles.Nepotul, cel caruia i-a fost ... citește toată știrea