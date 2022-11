Ce amenzi au mai dat politistii locali si care au fost faptele sanctionate

In perioada 21-25 noiembrie 2022, politistii locali din cadrul Biroului de Protectia Mediului au aplicat noua sanctiuni, in cuantum de 7.000 lei, pentru nementinerea curateniei pe trotuarele, respectiv zonele adiacente imobilelor private de pe raza municipiului Arad."Actiunile de verificare a modului de respectare a prevederilor HCLM Arad nr.162/2006 privind gospodarirea municipiului Arad s-au desfasurat in cartierele Aurel Vlaicu, Bujac, Aradul Nou si Sanicolau Mic. Agentii de politie locala ... citeste toata stirea