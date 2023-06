Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Arad a desfasurat, in cursul lunii mai 2023, un amplu control tematic privind respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in marile lanturi de supermarketuri: Rewe Romania SRL- magazin Penny, Kaufland Romania SCS, Profi Rom Food SRL, Remarkt Magazine SRL, Selgros Cash & Carry SRL, Lidl Discount SRL."Comisarii CJPC Arad au aplicat, in urma controlului, 18 amenzi contraventionale in valoare totala de 88.000 ... citeste toata stirea