Ce angajari face statul in Arad

Statul face sute de angajari in aceasta perioada, iar posturile vacante sunt publicate pe o platforma speciala (). In jur de 50 de locuri de munca au fost publicate din ianuarie si pana acum doar in judetul Arad, marea majoritate fiind la primarii si unitati de invatamant. Unele au fost ocupate intre timp, dar altele sunt inca libere.Ce se cautaPotrivit platformei guvernamentale care anuntaslujbele oferite destat, doar opt dintre locurile de munca afisate pentru judetul Arad in ultimele ... citeste toata stirea