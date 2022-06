Ce comune din judet au fost introduse in proiectul Institutului National "Marius Nasta"pentru depistarea precoce a tuberculozei

Institutul National "Marius Nasta", in parteneriat cu sase organizatii, a demarat un proiect in Sanatate, pentru depistarea cazurilor de tuberculoza, inclusiv a tuberculozei latente, in vederea diagnosticarii si tratarii precoce a acestei afectiuni. Peste 75.000 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile vor fi examinate, minim 15.000 dintre acestea beneficiind de activitati de sprijin si asistenta.Proiectul, derulat prin fonduri europene, se desfasoara la nivel national, iar o a doua ... citeste toata stirea