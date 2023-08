Consiliul Judetean Arad a inceput demersurile pentru infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei, local si regional. In acest sens, au fost sintetizate o serie de obiective prioritare, intre care promovarea municipiului Arad ca destinatie turistica, repunerea in circulatie a tramvaiului Sageata Verde, promovarea turismului gastronomic, a turismului ecumenic, dar si a drumului vinului in Podgoria Aradului."La poarta de vest a tarii, Aradul este unul dintre cele mai importante judete ... citeste toata stirea