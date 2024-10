Ce documente vor trebui sa detina romanii care calatoresc in SUA dupa ridicarea vizelor

Romania indeplineste formal toate conditiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver, a transmis la inceputul lunii octombrie Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington. Acesta a estimat ca romanii vor calatori fara vize in SUA din martie-aprilie 2025. Insa chiar si dupa ridicarea vizelor, romanii care vor dori sa calatoreasca in State vor fi obligati sa indeplineasca anumite conditii, scrie comisarul.ro.Persoanele care calatoresc in cadrul programului trebuie sa solicite ... citește toată știrea