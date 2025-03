Ce este glutenul si ce efecte poate produce?Glutenul este o proteina naturala regasita in cereale precum graul, orzul si secara. Este responsabil pentru elasticitatea aluatului si pentru textura pufoasa a painii si a altor produse de panificatie. Aceasta proteina este formata din doua componente principale: gliadina si glutenina, care, in contact cu apa, confera aluatului proprietati elastice si coezive.Unde se gaseste glutenul?Glutenul se regaseste in multe produse alimentare, inclusiv: ... citește toată știrea