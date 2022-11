Ce fac Politia Locala si Primaria pentru a scapa de cersetorii din municipiu

Politia Locala anunta ca a intensificat actiunile de combatere a cersetoriei. Astfel, in patru luni si jumatate au fost aplicate 348 de sanctiuni, comparativ cu anul trecut cand au fost intocmite doar 183 de procese verbale de contraventie. Asta, in conditiile in care acum a crescut numarul echipajelor care actioneaza in zonele pietonale."In perioada 1 iulie - 15 noiembrie 2022, echipajele Directiei Generale Politia Locala Arad au aplicat, in municipiu, 348 de sanctiuni pentru cersetorie. In ... citeste toata stirea