Pentru prima oara in Romania, o conferinta internationala de anvergura a dezbatut problema digurilor si pragurilor abandonate sau lipsite de utilizare de pe rauri, care blocheaza migratia pestilor si genereaza probleme de functionalitate a apelor curgatoare. Evenimentul a fost numit sugestiv "Apele noastre - refacerea conectivitatii longitudinale a raurilor din Romania" si s-a desfasurat in Bucuresti in data de 8 noiembrie.A reunit peste 80 de reprezentanti ai autoritatilor relevante si ai ... citeste toata stirea