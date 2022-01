Ce lucrari la Arena Francisc Neuman au fost cuprinse in bugetul municipalitatii de anul acesta

Deputatul Sergiu Bilcea, presedintele Organizatiei Municipale a PNL Arad, fan declarat al echipei UTA, si viceprimarul Lazar Faur, prim-vicepresedinte al Organizatiei Municipale a PNL, au vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre investitiile la Arena Francisc Neuman care au fost cuprinse in bugetul de anul acesta al municipalitatii. Asta, in conditiile in care se doreste ca stadionul sa fie omologat pentru a organiza si meciuri internationale.Suma alocata anul acesta pentru lucrari ... citeste toata stirea