Consiliul Judetean Arad anunta ca se lucreaza intens la drumurile judetene in aceasta perioada. Lucrarile avanseaza pe drumurile aflate in lucru, iar la intretinerea drumurilor se actioneaza cu sase utilaje, pentru estetica rutiera, in toate sectoarele judetului: Arad, Ineu, Cris, Sebis si Lipova.Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, a precizat: "Se lucreaza la drumurile judetului pe principalele santiere, dar si la intretinerea altor tronsoane. Pe Dezna-Dieci (11,3 km), ... citeste toata stirea