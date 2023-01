Ce mai spun utistii in cantonamentul din Turcia?

SIDE. Meciul cu TSV 1860 Munchen a trecut, dar comentariile continua. Intre timp, in cantonamentul echipei UTA au ajuns si cei doi fundasi dreapta, Benzar si Vulkcevic, acum lotul e - cat de cat - complet.Se gandeste la CraiovaAntrenorul UTA-ei, Laszlo Balint, pregateste echipa cat poate si stie mai bine, cu gandul la prima etapa din acest an."De cand am venit, am discutat asta cu baietii si dupa perioada petrecuta aici, in Antalya, sper ca la ora meciului de la Craiova sa ajungem la ... citeste toata stirea