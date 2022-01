Ce masuri trebuie sa ia angajatorii care-si pun salariatii sa lucreze in ger

Inspectoratul Teritorial de Munca Arad readuce in atentia angajatorilor de pe raza judetului Arad, ca in perioadele cu temperaturi extrem de scazute (temperaturi care scad sub - 20 grade Celsius sau care, corelate cu conditii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel), au obligatia sa asigure salariatilor care lucreaza in aer liber o serie de masuri minimale, menite sa protejeze si sa mentina starea de sanatate."In acest sens, va fi asigurat echipamentul individual de protectie, vor fi ... citeste toata stirea