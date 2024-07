Ce masuri trebuie sa ia angajatorii pentru a-si proteja angajatii de canicula

Avand in vedere prognoza meteorologica a urmatoarei perioade, Inspectoratul Teritorial de Munca Arad readuce in atentia angajatorilor obligatiile legale pe care acestia le au cu privire la asigurarea masurilor de protectie in ceea ce-i priveste pe angajati."Astfel, in cazul in care temperatura exterioara a aerului depaseste +37o sau corelat cu conditii de umiditate mare este atins acest nivel, angajatorii au obligatia de a lua masuri corespunzatoare care sa conduca la ameliorarea conditiilor ... citește toată știrea