Ce ne recomanda medicii sa facem pe timp de canicula

Directia de Sanatate Publica Arad (DSP) transmite, in contextul temperaturilor ridicate din aceste zile, o serie de recomandari pentru populatie, dar si in cazul sugarilor si copiilor, varstnicilor si oamenilor care depun, prin natura activitatii, un efort fizic deosebit."Canicula este definita ca o crestere a temperaturii zilnice cu peste 10 grade Celsius fata de temperatura medie a zonei respective si este o cauza importanta de morbiditate si mortalitate, in special in regiunile cu umiditate ... citeste toata stirea