Ce ne sfatuiesc sa facem comisarii de la Protectia Consumatorilor atunci cand cumparam fructe si legume proaspete (FOTO)

In urma rezultatelor recentei tematici de control, desfasurate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), pentru verificarea modului in care este respectata legislatia in domeniu, la comercializarea de legume si fructe proaspete, comisarii au elaborat o serie de atentionari necesare consumatorilor atunci cand achizitioneaza astfel de produse."Revenim cu recomandarile noastre, cu privire la diverse elemente extrem de importante, menite sa va ajute sa cumparati legumele si ... citește toată știrea