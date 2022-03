Ce parere aveti? Proiect de lege pentru o saptamana de lucru de numai patru zile in Romania

Romania ar putea trece la saptamana de lucru de 4 zile, fata de 5 zile lucratoare cat are in prezent, aliniindu-se astfel unui trend international deja discutat de oficialii anumitor tari. Potrivit unui proiect de lege deja depus in dezbatere publica, se propune modificarea Codului Muncii, scrie adevarul.ro.Ci"Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. [...] Repartizarea ... citeste toata stirea