Generalul (r) Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane in Europa, a comentat pentru Digi24 scenariul unui atac rus asupra Romaniei, scrie stiripesurse.ro."Cred ca infrastructura din Romania este intr-o stare jalnica, ca sa fiu sincer. Este foarte greu sa transporti lucruri in interiorul Romaniei. Drumurile si caile ferate nu vor ajuta fortele romane sau cele NATO sa se deplaseze rapid pentru a putea respinge un atac rusesc. Sau o vor face, dar cu costuri mari. E multa munca in ceea ce ... citeste toata stirea