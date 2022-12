Ce sfaturi ne dau medicii de la DSP pentru a ne proteja de HIV/SIDA, tuberculoza si hepatita virala

Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad, deruleaza in luna decembrie 2022 campania "Luna Nationala a informarii despre Bolile transmisibile: HIV/SIDA, Tuberculoza (TB) si hepatita virala"."Infectarea cu HIV, bacilul tuberculozei si virusuri hepatitice nu are impact doar asupra sanatatii, ci si asupra integrarii in societate, de multe ori persoanele diagnosticate ajungand sa fie marginalizate si stigmatizate, iar, uneori, toate acestea duc la saracie. In ciuda impactului pandemiei cu ... citeste toata stirea