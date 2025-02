Ce spun inspectorii de munca despre negocierea colectiva la nivel de unitate

Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Arad promit ca, la fel ca si in anul precedent si pe parcursul anul 2025, inspectorii de munca vor fi implicati in Campania nationala de informare si constientizare cu privire la aplicarea corecta a Legii dialogului social, cu accent pe negocierea colectiva la nivel de unitate."Dupa cum este stiut, Constitutia Romaniei recunoaste la art.40, dreptul la asociere in sindicate, patronate si asociatii profesionale, cu definirea misiunii acestora de ... citește toată știrea