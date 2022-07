Ce spun reprezentantii ITM despre carnetul de munca, document indispensabil pentru obtinerea pensiei; peste 13.500 de carnete sunt inca abandonate de aradeni

Inspectoratul Teritorial de Munca Arad readuce in atentia persoanelor care nu au solicitat eliberarea carnetului de munca, importanta detinerii acestuia, fiind un document necesar, care sta la baza constituirii dreptului la pensie, in cuprinsul sau fiind evidentiata vechimea in munca dobandita pana la data de 31 decembrie 2010."Intrucat numarul de carnete de munca neridicate de catre titulari se mentine ridicat, acesta depasind 13.500, invitam din nou persoanele interesate, sa se prezinte la ... citeste toata stirea