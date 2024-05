Ce sunt hemoragiile subcutanate?Hemoragiile subcutanate sau intradermice reprezinta sangerari ce au loc la nivelul pielii, provenind din vasele de sange de calibru mic situate in piele si sub piele. Aceste sangerari se manifesta cel mai adesea sub forma de echimoze sau vanatai. Desi, in general, nu sunt situatii grave, ele pot indica prezenta unor patologii subiacente.TipologieVanataia este cel mai frecvent tip de hemoragie subcutanata. De obicei, aceasta apare sub diverse nuante: albastruie, ... citește toată știrea