Ce trebuie sa stie aradenii care isi doresc o locuinta sociala de la Primarie

La Arad incepe o noua sesiune de acordare a locuintelor sociale, drept pentru care Primaria anunta ca in perioada 19.01.2023 - 27.01.2023 urmeaza sa se afiseze lista de prioritati. Aceasta va putea fi gasita in Palatul Cenad."Punctajul a fost calculat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 52/04.03.2016, cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale, aprobarea formularului de inscriere pe lista de prioritati si actele justificative pentru ... citeste toata stirea