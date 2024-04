Ce trebuie sa stie detinatorii de bazine de inot, piscine si bai publice

Avand in vedere cresterea temperaturilor in perioada urmatoare, Directia de Sanatate Publica Arad doreste sa comunice operatorilor economici care detin bazine de inot, piscine si bai publice mai multe informatii."Monitorizarea apei din bazinele de inot, piscine si bai publice este obligatorie pentru pastrarea sanatatii utilizatorilor. Scopul monitorizarii este mentinerea sub control a parametrilor bacteriologici si fizico-chimici ai apei, precum si furnizarea de informatii catre utilizator cu ... citește toată știrea