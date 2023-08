Desi suntem tentasi sa lasam telefonul la incarcat pana ajunge bateria la 100%, este gresit. Expertii in tehnologie recomanda ca bateriile sa fie incarcate pana la maxim 85% din capacitate, astfel incat sa nu se epuizeze ciclurile complete de incarcare.Ca orice lucru si bateria telefonului mobil are o durata de viata, iar ea poate fi prelungita sau scurtata in functie de modul in care dispozitivul este folosit de utilizator. Asadar, pe masura ce trece timpul energia din baterie scade mai ... citeste toata stirea