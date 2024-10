Ceai de siminoc - beneficii, utilizari, contraindicatii

Ceaiul de siminoc, cunoscut si sub denumirea de ceai de Helichrysum, este o bautura din plante traditionala obtinuta din florile plantei Helichrysum arenarium. Aceasta este o planta perena care creste in zonele nisipoase si stancoase, avand flori galbene aurii, cunoscute pentru proprietatile lor medicinale. In medicina populara, siminocul este recunoscut de secole pentru efectele sale benefice asupra sanatatii.Beneficiile ceaiului de siminocSuport pentru sanatatea ficatului si a vezicii ... citește toată știrea