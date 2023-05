Ceaiul de sunatoare este cunoscut si utilizat de multi oameni pentru beneficiile sale terapeutice. Sunatoarea, cu denumirea stiintifica Hypericum perforatum, este o planta medicinala recunoscuta pentru proprietatile sale. In acest articol, vom explora beneficiile si contraindicatiile ceaiului de sunatoare si vom oferi informatii despre cum sa il prepari.Sunatoarea, cunoscuta si sub numele de pojarnita in anumite regiuni, este o planta erbacee care se remarca prin florile sale galbene cu petale ... citeste toata stirea