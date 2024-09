Ceai vs. Infuzie de Plante: Diferente si Beneficii

Ceai:Definitie: Termenul "ceai" se refera in mod traditional la bautura preparata din frunzele plantei Camellia sinensis, care include varietati precum ceaiul verde, negru, alb si oolong.Caracteristici: Ceaiul contine cofeina si alti compusi care pot influenta sistemul nervos si metabolismul. De asemenea, are diverse beneficii si efecte secundare, in functie de tipul sau si de modul in care este preparat.Infuzie de plante:Definitie: Infuzia de plante se refera la bauturi preparate din plante ... citește toată știrea