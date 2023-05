Consumul de ceai de cozi de cirese in mod regulat poate contribui la mentinerea sanatatii aparatului urinar si la eliminarea excesului de lichide din organism. Aceasta bautura este recomandata in special in tratarea afectiunilor tractului urinar, cum ar fi infectiile urinare si litiaza renala. Usor de preparat si cu multiple beneficii pentru organism, ceaiul de cozi de cirese merita inclus in rutina ta zilnica.Mod de preparare al ceaiului de cozi de cirese:Pentru a prepara ceaiul de cozi de ... citeste toata stirea