Cel mai mare HUB umanitar din vestul Romaniei dedicat refugiatilor ucraineni se afla la ARAD

Reprezentantii Asociatiei Cetatea Voluntarilor sustin ca la Arad se afla cel mai mare HUB din vestul Romaniei dedicat refugiatilor ucraineni.Cetatea Voluntarilor a devenit partener strategic pentru zeci de ONG-uri din Romania si din Ucraina direct implicate in ajutorarea refugiatilor si persoanelor aflate in zonele de razboi, furnizand zilnic produse alimentare (conserve, pateuri, ulei, zahar, faina, malai, paste, supe instant, paste fainoase, lapte praf si mancare bebelusi etc), produse de ... citeste toata stirea