Parcul din Micalaca Zona 300 este finalizat, vremea buna indeamna la o plimbare in are liber. Viceprimarul Lazar Faur si deputatul Sergiu Bilcea au invitat presa pe teren si au lansat aradenilor invitatia de a se bucura de noul parc."Este un proiect european castigat in timpul Administratiei Falca, acum a luat o forma concreta, arata bine. Ne-am asumat finalizarea unor proiecte incepute, saptamana trecuta am fost la podul de pe strada Saguna, azi vedem acest parc. Este o zona superba care ... citeste toata stirea