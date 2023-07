Scandalul legat de caminele groazei din judetul Ilfov, unde aproximativ 100 de batrani au fost gasiti flamanzi, umiliti si neingrijiti are ecouri si la Arad. Asta, in conditiile in care, potrivit dispozitiilor premierului a fost semnat ordinul de prefect privind verificarea centrelor rezidentiale destinate persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor, care functioneaza pe raza judetului Arad."Ordinul intra in vigoare ... citeste toata stirea