Centru de evaluare pentru copiii cu afectiuni respiratorii la Spitalul Judetean

In incinta cladirii principale a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad (strada Andrenyi Karoly, nr 2-4) a devenit functional, incepand de astazi de la ora 13, un Centru de evaluare pentru copiii cu afectiuni respiratorii de sezon!Centrul de evaluare a fost infiintat ca urmare a Ordinului Ministrului Sanatatii cu numarul 3.686/07.12.2022 si isi va desfasura activitatea in Ambulatoriul SCJU Arad, in spatiul care a gazduit, pana astazi, Unitatea de Primire Urgente Minori.UPU Minori a fost ... citeste toata stirea