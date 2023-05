Centura de nord a comunei Vladimirescu, un proiect al Consiliului Judetean Arad, prinde contur. In sedinta de astazi, Consiliul Judetean a preluat de la comuna Vladimirescu trei parcele de teren, cu suprafata totala de 1750 m.p."Astazi, am mai facut un pas pentru modernizarea acestui drum, care va fi practic centura de nord a localitatii Vladimirescu. Am preluat drumul de la comuna Vladimirescu si l-am trecut in patrimoniul nostru, pentru a putea demara lucrarea. Prin aceasta investitie, ... citeste toata stirea