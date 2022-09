Centura intra prin oras, din cauza pasajului

ARAD. Firma SPIC SRL, care a castigat licitatia pentru finalizarea pasajului de pe centura, din zona Micalaca, pare hotarata sa reia lucrarile la obiectiv. In acest sens, a solicitat restrictionarea traficului la iesirea din Arad, acolo unde centura se intersecteaza cu DN 7, chiar in zona sensului giratoriu de la Selgros. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca, incepand cu data de 20 septembrie si pana in data de 15 aprilie 2023, traficul va fi restrictionat pe DN 7, intre ... citeste toata stirea