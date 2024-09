Cercetat pentru distrugere si arestat, dupa ce a dat foc unei case

A incendiat casa unui consatean din comuna Craiva, fiind apoi arestat preventiv pentru savarsirea infractiunii de distrugere."La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu se efectueaza cercetari fata de un inculpat, in varsta de 29 ani, cu privire la savarsirea infractiunii "distrugerea", fapta prev. si ped. de art. 253 alin.4 Cod Penal; Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca inculpatul, in data de 24.08.2024, a patruns intr-un imobil situat pe raza localitatii Chislaca, ... citește toată știrea